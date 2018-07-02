Индонезия прекращает поисковую операцию на месте крушения парома

Индонезия прекращает операцию по поиску пропавших после крушения парома на озере Тоба. Об этом сообщает издание Jakarta Globe со ссылкой на представителя службы спасения Мухаммада Юсуфа Латифа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы уже говорили с семьями жертв крушения по поводу возникших трудностей и причин, по которым мы не будем продолжать (поиски - ред.). Они понимают, почему мы прекращаем (операцию - ред.)", - заявил представитель службы спасения. Он добавил, что официальное сообщение о прекращении операции может быть объявлено во вторник.

Крушение парома произошло 18 июня на озере Тоба в провинции Северная Суматра. По последним данным, 192 человека числятся пропавшими без вести, три человека погибли, 18 были спасены. Причина крушения на данный момент не установлена. Как сообщил пресс-атташе посольства РФ в Индонезии Денис Тетюшин, российских граждан на борту парома не было.

Также ранее сообщалось, что полиция Индонезии установила четырех подозреваемых в причастности к крушению парома. Им были предъявлены обвинения. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере 1,5 миллиарда индонезийских рупий (более 100 тысяч долларов США).

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