В России удар молнии убил 15 коров

Разряд молнии убил 15 коров в Хакасии. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах региона, передает Day.Az.

"От удара молнии погибли 15 коров. Они принадлежали частному лицу. Пастух был вместе с животными, однако он не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что всего на пастбище в тот момент было около 100 животных. Собственники в дальнейшем сами решат, что делать с тушами животных.

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