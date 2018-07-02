Во Франции предотвратили теракт

Три человека задержаны во Франции в рамках расследования подготовки возможного теракта, который должен был произойти в столичном регионе страны, об этом, как передает Day.Az, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал France Info.

Бельгийские правоохранительные органы ранее сообщили, что предотвратили возможный теракт, который планировали двое подданных королевства иранского происхождения 30 июня в Франции. По их информации, теракт должен был произойти во французском городе Вильпент на конференции, организованной одной из иранских леворадикальных организаций, запрещенных в Иране. На этой конференции присутствовали около 25 тысяч человек. Подозреваемые задержаны, возбуждено дело о терроризме.

Сообщается, что прокуратура Парижа еще 28 июня открыла предварительное расследование по делу об преступной группировке, связанной с терроризмом. Следователям предстоит установить, в каких отношениях состояли трое задержанных во Франции с задержанными в Бельгии по делу о готовившемся теракте.