Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения

Прокурор округа Манхэттен Сайрус Ванс-младший выдвинул новые обвинения в преступлениях голливудскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну. Об этом сообщает Reuters.

К предыдущим уголовным обвинениям продюсера добавилось обвинение в "хищническом сексуальном насилии" по заявлению еще одной женщины. Ранее обвинения Вайнштейну были предъявлены по двум эпизодам.

"Это обвинительное заключение стало результатом чрезвычайного мужества, проявленного теми, кто смог это пережить и двигается дальше", - заявил окружной прокурор, отметив, что расследование будет продолжено.

Ранее в мае 66-летнему голливудскому продюсеру уже вынесли обвинение в изнасиловании, а также других преступлениях сексуального характера. Ни в одном из них Харви Вайнштейн не признал свою вину.

Ранее сообщалось, что скандал о сексуальных домогательствах вокруг Харви Вайнштейна ляжет в основу сценария фильма ужасов.