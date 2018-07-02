В Афганистане прогремел взрыв, есть жертвы

В провинции Логар на востоке Афганистана взорвался начинённый взрывчаткой автомобиль.

Как передает Day.Az со ссылкой на РТ, погибла женщина, ранены четыре человека.

Отмечается, что теракт был направлен против колонны сил НАТО, однако никто из иностранных военных не пострадал.

1 июля сообщалось, что в результате взрыва в городе Джелалабаде в Афганистане погибли 19 человек.