В Германии задержали российского фаната, праздновавшего победу с автоматом в руках

В немецком городе Эссен был задержан болельщик, который праздновал выход сборной России в четвертьфинал чемпионата мира по футболу с автоматом в руках, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Westdeutsche Zeitung, в отделение полиции поступило сообщение, что по городу передвигается автомобиль с российскими флагами, в котором сидит пассажир с огнестрельным оружием в руках.

Сотрудники правоохранительных органов задержали машину, в которой было пять пассажиров, в том числе несовершеннолетний ребенок. В салоне автомобиля был обнаружен автомат АК-47, которое не предусматривало ведения стрельбы. Однако, виновнику не удастся избежать уголовного наказания.

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