Китайцы отказываются от американских автомобилей

В Китае могут объявить бойкот американским автомобилям из-за позиции Трампа, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Между США и Китаем наметилось непонимание по вопросам налогообложения, которое может заметно сказаться на автоиндустрии. Заявления Дональда Трампа о возможном существенном увеличении пошлин на китайские авто могут привести к масштабному бойкоту американских автопроизводителей на рынке Поднебесной.

По мнению владельца концерна Geely Ли Шуфу, в случае торговой войны между США и Китаем в первую очередь пострадают клиенты компании Volvo, две модели которой (седаны S60 L и S90) поставляются в Америку из КНР.

Объем импорта американских автомобилей в Китай намного меньше, так как большинство производителей имеют свои заводы на территории КНР. Основная часть импорта приходится на дорогие модели компании Cadillac, доля которых на китайском рынке минимальна.

При обострении ситуации и государственного бойкота американских товаров, особых перераспределений на рынке ожидать не стоит. При этом спрос на машины из США уже начал понемногу снижаться, например, в мае продажи просели на 11,4%.

Напомним, президент США Дональд Трамп принял решение ввести штрафные пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму 50 млрд долларов.