Мама чуть не упустила коляску с ребёнком под колёса автомобиля - ВИДЕО

Драматичный момент появления коляски с ребёнком прямо перед капотом автомобиля, в конце июня попал в объектив видеорегистратора, установленного в салоне транспортного средства, принадлежащего Ребекке Моран, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Ребекка Моран в самый последний момент успела затормозить. В тот же миг в кадре появилась молодая девушка, предположительно являющаяся матерью ребёнка.

"Сегодня для меня стало настоящим потрясением, неожиданное появление коляски прямо перед капотом моего автомобиля. Что, если бы я не увидела, как коляска катится по дороге? Что, если мои тормоза не остановили машину вовремя, а машина позади меня ударила бы меня и толкнула вперед?

Это лишний раз показывает, что все может случиться и вам действительно нужно сосредоточиться не только на дороге, но и на том, что происходит вокруг вас!" - написала автор видеоролика в комментарии на своей странице в Facebook.

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