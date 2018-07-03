В ЮАР женщина "воскресла" в холодильнике морга

В ЮАР женщина очнулась в холодильной камере морга через несколько часов после "констатации смерти", пишет газета Daily Mirror.

Пострадавшая, чье имя не называется, попала в серьезную аварию в Йоханнесбурге, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости. Она получила тяжелые травмы головы, и работники скорой сочли ее мертвой.

Женщину обнаружили сотрудники морга, которые заносили данные о телах в журнал. Вытаскивая "тело" из холодильника, они обнаружили, что она дышит.

"Диагностировать смерть обучены парамедики, а не мы. Вряд ли кто-то ожидает открыть холодильник и обнаружить там живого человека. А если бы мы начали вскрытие и убили ее?" -возмутился один из сотрудников.

"С учетом тяжести травм, времени ожидании катафалка, дороги до морга, раздевания, взвешивания и складирования в холодильную камеру, мы должны быть благодарны Богу, за то что она вообще осталась жива", - признался главный фельдшер Геррит Брэдник.

Сейчас пострадавшая проходит лечение. Руководство больницы начало расследование обстоятельств инцидента.