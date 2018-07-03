Нефть стала дорожать из-за форс-мажора в Ливии

Мировые цены на нефть растут на фоне новостей о том, что ливийская нефтяная компания NOC объявила форс-мажор в погрузке нефти в двух портах.

Так, по состоянию на 10:30 по киевскому времени стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла до 77,69 доллара за баррель.

Инвесторы обеспокоены перспективами предложения сырья после того, как Национальная нефтяная компания Ливии объявила форс-мажор из-за блокировки отгрузки сырья из портов Зуетине и Хариге.

NOC предупредила, что добыча нефти в Ливии может рухнуть на 850 тысяч баррелей в сутки, если блокада восточных портов продолжится.

По мнению трейдеров, которых опросило агентство Reuters, перебои с поставками из Ливии подталкивают цены на нефть вверх, перевешивая июньский рост предложения сырья со стороны стран ОПЕК. По данным агентства, добыча нефти стран ОПЕК в июне составила 32,32 миллиона баррелей в день, что на 320 тысяч баррелей в день, или на 1% превышает майский показатель. Кроме того, это самый высокий уровень добычи странами-членами организации с января 2018 года.

Напомним, ранее Саудовская Аравия согласилась увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей в сутки.

Кроме того, на встрече ОПЕК+ в Вене 22-23 июня экспортеры черного золота договорились поднять добычу на миллион баррелей в день. Такое решение посчитали компромиссным.

Добыча черного золота в этой стране может заметно упасть.