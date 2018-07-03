Самолет-трансформер может изменить "лицо" деловых поездок - ВИДЕО

Transcend Air Corporation объявила о разработке шестиместного самолета-трансформера, оснащенного двигателями вертикального взлета, сообщает The Daily Mail. Судно сможет совершить перелет из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско за час и призван полностью изменить лицо деловых поездок, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Ожидается, что Vy 400 будет готов к коммерческому использованию в январе 2024 года. Скорость судна составит более 650 километров в час.

Согласно концепту, капсула с шестью пассажирами будет крепиться ко дну самолета. Подвозить ее к судну будут специальные грузовики. При этом вся система использует электронную систему навигации, то есть будет часто управляться за счет автопилота.

Использование судна обойдется дешевле, чем вертолета. Кроме того, он будет менее шумным.

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