Свадебный фотограф сделал ролик, в котором запечатлел эмоции женихов на бракосочетании - ВИДЕО

3 июля 2018 14:05

Традиционно считается, что о свадьбе мечтают девушки. Это им хочется белоснежное платье с фатой, свадебный марш и восхищённые взгляды гостей. Но стоит посмотреть эту нарезку со торжественных церемоний, чтобы убедиться, что эмоции мужчин во время этого события просто зашкаливают, передает Day.Az со ссылкой на kulturologia.ru.

А ещё говорят, что свадьбу ждут только невесты! Это видео не оставляет места для стереотипов.

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Свадебный фотограф сделал видеоролик

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