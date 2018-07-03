Свадебный фотограф сделал ролик, в котором запечатлел эмоции женихов на бракосочетании - ВИДЕО
3 июля 2018 14:05 282
Традиционно считается, что о свадьбе мечтают девушки. Это им хочется белоснежное платье с фатой, свадебный марш и восхищённые взгляды гостей. Но стоит посмотреть эту нарезку со торжественных церемоний, чтобы убедиться, что эмоции мужчин во время этого события просто зашкаливают, передает Day.Az со ссылкой на kulturologia.ru.
А ещё говорят, что свадьбу ждут только невесты! Это видео не оставляет места для стереотипов.
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