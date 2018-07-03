У берегов Индонезии опрокинулся паром, ведутся спасательные операции

3 июля 2018 14:09

Паром со 139 пассажирами на борту опрокинулся у берегов Индонезии во вторник.

Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источник в национальной поисковой и спасательной службе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает агентство, начались спасательные и поисковые операции.

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