У берегов Индонезии опрокинулся паром, ведутся спасательные операции

Паром со 139 пассажирами на борту опрокинулся у берегов Индонезии во вторник.

Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источник в национальной поисковой и спасательной службе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает агентство, начались спасательные и поисковые операции.

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