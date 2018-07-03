Воздушный шар с людьми взорвался, задев ЛЭП - ВИДЕО
3 июля 2018 15:38 488
В США на фестивале воздушных шаров произошло жуткое происшествие, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Воздушный шар начал терять высоту и упал прямо на ЛЭП, из-за чего раздался хлопок.
В Сети появилось видео, на котором запечатлено происшествие.
Инцидент произошел в городе Хауэлл.
После хлопка шар снова устремился вверх, но затем окончательно упал. По некоторым данным, никто не пострадал.
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