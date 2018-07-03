Воздушный шар с людьми взорвался, задев ЛЭП - ВИДЕО

3 июля 2018 15:38

В США на фестивале воздушных шаров произошло жуткое происшествие, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Воздушный шар начал терять высоту и упал прямо на ЛЭП, из-за чего раздался хлопок.

В Сети появилось видео, на котором запечатлено происшествие.

Инцидент произошел в городе Хауэлл.

После хлопка шар снова устремился вверх, но затем окончательно упал. По некоторым данным, никто не пострадал.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Воздушный шар с людьми взорвался, задев ЛЭП

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az