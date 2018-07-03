Найденные в Таиланде дети могут провести в пещере несколько месяцев - ФОТО

Из-за продолжающегося сезона дождей найденным в Таиланде подросткам и их футбольному тренеру, возможно, придется провести в пещере несколько месяцев, сообщили представители армии.

Как передает Day.Az со ссылкой на BBC, поиски пропавшей футбольной команды продолжались девять дней. В понедельник подростков обнаружили британские дайверы Джон Волантен и Рик Стантон. У Волантена была с собой видеокамера, на которую он записал момент встречи.

Все 13 человек живы и почти невредимы, хотя очень ослаблены, так как провели девять суток в темноте и без продовольствия. Доставить им еду еще не удалось из-за поднимающегося уровня воды.

Возможно, пищей детей придется обеспечивать ещё несколько месяцев, поскольку выбраться из пещеры они пока не могут.

Сейчас их пытаются обеспечить электричеством и связью, чтобы они могли связаться с родителями, сообщил губернатор провинции.

Как их нашли?

Детей нашли британские дайверы, прилетевшие в Таиланд в понедельник. Первое видео контакта с ними было размещено в "Фейсбуке" сил тайского спецназа.

На видео дети сидят на глинистых склонах пещеры и отвечают на вопросы спасателей. Они говорят, что все 13 человек целы и что все очень голодны. Они спрашивают, как долго уже находятся в пещере и можно ли теперь выйти наружу. Дайверы говорят, что нужно подождать, но обнадеживают их, пообещав, что вскоре люди вернутся с помощью.

Один из мальчиков отвечает: "Тогда увидимся завтра".

К поиску пропавшей группы было приковано внимание всего мира, до последнего момента было непонятно, где именно они находятся, и с каждым днем шансы найти подростков живыми стремительно уменьшались.

Как они туда попали?

12 подростков в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер пропали 23 июня. Предположительно, они вошли в пещеру, когда там было ещё сухо, но внезапно начался проливной дождь, и группа не смогла выбраться наружу.

Их нашли на возвышенности примерно в 4 км от входа в пещеру.

По всей видимости, поначалу дети могли передвигаться внутри пещеры по сухой поверхности, но вскоре прибывающая вода заполнила узкие проходы грязью и мусором, затруднив передвижение и сильно ограничив видимость.

Дайверам пришлось передвигаться практически в кромешной темноте. Предполагалось, что дети могут находиться на песчаной возвышенности, которую называют "Паттайским пляжем", но она была затоплена. Дети находились еще на 400 м дальше от этого места.

Как их можно вызволить?

Из-за сложных условий подземного пещерного комплекса операция по эвакуации детей сопряжена с огромной опасностью.

Пещерный комплекс Тхам Луанг находится неподалеку от города Чианграй на севере Таиланда. Во время сезона дождей, который длится до сентября или октября, он постоянно затапливается.

Если будет принято решение начать эвакуацию, детям придется научиться плавать под водой со снаряжением для подводного плавания.

Но эксперты отмечают, что вести неопытных дайверов по опасным узким коридорам, заполненным грязью и мутной водой, очень рискованно.

Попытки откачать воду из пещерного комплекса пока что не увенчались успехом.

Если ждать, пока уровень воды начнет спадать, то подросткам придется провести в пещере несколько месяцев, и будет необходимо наладить постоянную доставку продовольствия.

К детям отправятся специально обученные врачи, чтобы обследовать их и при необходимости оказать медицинскую помощь. Как сообщает корреспондент Би-би-си в Таиланде Джонатан Хэд, в тайской армии есть врачи-дайверы.

Но даже когда дети наберутся сил, будет очень непросто провести их через километры затопленных туннелей. А сезон дождей здесь только начался - и уровень воды будет расти, отмечает наш корреспондент.

Другие команды занимаются поиском другого возможного входа в пещеру.

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