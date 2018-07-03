В Никарагуа число погибших в протестах увеличилось до 309 человек

Общее число погибших в результате массовых антиправительственных протестов в Никарагуа возросло на 24 человека, до 309, сообщила во вторник Никарагуанская ассоциация по правам человека, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось примерно о 285 погибших с 19 апреля. Как сообщает портал Prensa, число раненых правозащитники по-прежнему оценивают в 1,5 тысячи человек, из которых 46 получили серьезные ранения.

В Никарагуа с середины апреля проходят акции протеста на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились.