Форсберг признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Швеция-Швейцария

Лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу - 2018 между сборными Швеции и Швейцарии признан шведский полузащитник Эмиль Форсберг, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Форсберг стал автором единственного гола в матче на 66-й минуте.

Таким образом, сборная Швеции встретится в четвертьфинале мирового первенства с победителем встречи Англия - Колумбия.