Форсберг признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Швеция-Швейцария
3 июля 2018 21:13 112
Лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу - 2018 между сборными Швеции и Швейцарии признан шведский полузащитник Эмиль Форсберг, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Форсберг стал автором единственного гола в матче на 66-й минуте.
Таким образом, сборная Швеции встретится в четвертьфинале мирового первенства с победителем встречи Англия - Колумбия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!