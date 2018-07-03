Форсберг признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Швеция-Швейцария

3 июля 2018 21:13

Лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу - 2018 между сборными Швеции и Швейцарии признан шведский полузащитник Эмиль Форсберг, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Форсберг стал автором единственного гола в матче на 66-й минуте.

Таким образом, сборная Швеции встретится в четвертьфинале мирового первенства с победителем встречи Англия - Колумбия.

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