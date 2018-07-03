Мэром столицы Туниса впервые в истории стала женщина

Впервые в истории Туниса городской совет столицы выбрал на должность мэра женщину - Суад Абдеррахим от исламской партии "Ан-Нахда", сообщает Middle East Eye, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По имеющимся данным, 26 членов городского совета отдали голоса за Суад Абдеррахим, в то время как ее противник Камель Идир получил 22 голоса.

53-летняя Абдеррахим одержала победу на муниципальных выборах еще в мае, набрав 33,8% голосов избирателей, однако ей было необходимо получить также голоса членов городского совета.

"Я считаю это поводом для гордости для тунисской женщины", - заявила Абдеррахим.

"Ан-Нахда" - партия, которую представляет первая женщина-мэр, - позиционирует себя как "мусульманских демократов". Отмечается, что саму Суад Абдеррахим считают "символом открытости партии и принятия современных ценностей".