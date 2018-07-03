В Украине четырнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов

Четырнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Одесской области, движение около 20 пассажирских поездов организовано в объезд, сообщило во вторник ПАО "Украинская железная дорога", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Третьего июля в 14.18 на перегоне Ивановка - Веселый Кут в Одесской области произошел сход 14 грузовых вагонов, в результате чего нарушены габариты на обоих путях перегона. Из-за инцидента движение около 20 пассажирских поездов организовано альтернативными маршрутами, в объезд этого участка", - говорится в сообщении на сайте "Украинских железных дорог".

На место происшествия направлены три восстановительных поезда, работает комиссия для определения причины инцидента. Вагоны загружены различными видами груза: шротом и прокатом черных металлов. Угрозы для людей и окружающей среды нет, говорится в сообщении.

Кроме того, из-за ЧП в Одесской области изменено расписание движения ряда пригородных пассажирских поездов.