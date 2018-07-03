Легенда футбола жестко прошелся по симуляции Неймара

Легендарный голкипер сборной Дании Петер Шмейхель призвал ФИФА обратить внимание на симуляции нападающего сборной Бразилии Неймара во время матчей ЧМ-2018, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Картинное падение Неймара в матче Бразилия - Сербия на чемпионате мира стало интернет-мемом. Болельщики придумывают смешные варианты роликов с перекатыванием звезды сборной Бразилии.

А затем бразилец продемонстрировал свои актерское мастерство во время матча 1/8 финала против Мексики, когда один из футболистов мексиканской сборной наступил ему на ногу, но не так сильно, как на это отреагировал Неймар.

"Во-первых, поздравляю сборную Бразилии с выходом вчетвертьфинал. Здорово, когда прославленные команды ведут борьбу за высокие места, к тому же мы и так потеряли слишком много грандов. Но боже мой, Неймара даже признали лучшим игроком матча с Мексикой. Нужно, чтобы ФИФА обратила внимание на то, как вел себя этот футболист на поле. Позорное поведение - более подходящего слова не подберу.

Я читал комментарии в Twitter и всех поклонников футбола подобное раздражает. Неймар - популярный персонаж, после матча камеры направлены на него, но все, о чем я могу думать, - это то, что мне бы хотелось, чтобы он не играл. Подобное поведение, его стремление посадить таким образом соперников на карточки - это раздражает. Казалось, Неймар помирает. Думал, его уложат на носилки, посадят в скорую, и мы его больше никогда не увидим.

Я обращаюсь к ФИФА: это не то, что мы хотим видеть в футболе. У нас есть система VAR, и мы обязаны избавиться от этого театра. Нельзя допускать, чтобы дети, которые смотрят на него, начали подражать. Это совсем не то, что мы хотим видеть на поле.

Вы видели, чтобы Роналду так себя вел? С ним работал хороший тренер сэр Алекс Фергюсон, и Криштиану в юные годы быстро все понял. Видели ли вы, чтобы так себя вели Месси или Кейн? Нет. Глава ФИФА Инфантино находился на стадионе, они должны на это взглянуть, потому что мы не хотим видеть это в футболе. Сначала вынесите Неймару предупреждение, а потом гоните с поля. Только так он сможет что-то понять", - сказал Шмейхель в интервью RT.