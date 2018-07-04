В Индии две реки признали живыми существами

4 июля 2018 02:55

В Индиии Высокий суд штата Уттаракханд признал реки Ганг и Ямуна юридическими лицами и живыми существами, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Суд постановил, что реки являются "юридическими и живыми существами, которые имеют статус легального лица со всеми вытекающими правами и обязанностями". 

Таким образом, теперь загрязнение этих водоемов будет классифицироваться как нанесение вреда человеку.

Штат Уттаракханд расположен в Гималаях, где находятся истоки двух рек. Поэтому захват этих берегов священных рек и их загрязнение являются большими проблемами для штата.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az