В Индии две реки признали живыми существами

В Индиии Высокий суд штата Уттаракханд признал реки Ганг и Ямуна юридическими лицами и живыми существами, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Суд постановил, что реки являются "юридическими и живыми существами, которые имеют статус легального лица со всеми вытекающими правами и обязанностями".

Таким образом, теперь загрязнение этих водоемов будет классифицироваться как нанесение вреда человеку.

Штат Уттаракханд расположен в Гималаях, где находятся истоки двух рек. Поэтому захват этих берегов священных рек и их загрязнение являются большими проблемами для штата.

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