В Индии две реки признали живыми существами
4 июля 2018 02:55 192
В Индиии Высокий суд штата Уттаракханд признал реки Ганг и Ямуна юридическими лицами и живыми существами, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.
Суд постановил, что реки являются "юридическими и живыми существами, которые имеют статус легального лица со всеми вытекающими правами и обязанностями".
Таким образом, теперь загрязнение этих водоемов будет классифицироваться как нанесение вреда человеку.
Штат Уттаракханд расположен в Гималаях, где находятся истоки двух рек. Поэтому захват этих берегов священных рек и их загрязнение являются большими проблемами для штата.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
3 июля 23:01 355
Ураган "Фабио" у мексиканских берегов усилился
3 июля 22:45 261
Новой программы помощи для Греции не будет
3 июля 23:34
Bakı-Sumqayıt yolunda aparılan təmir işləri bitib
3 июля 23:22
İsti havalar kondisioner satışını artırdı
-
3 Июл. 08:55 6 688
-
3 Июл. 14:43 6 009
-
3 Июл. 19:47 5 407
-
3 Июл. 23:18 5 057
-
3 Июл. 07:00 4 955