Новой программы помощи для Греции не будет

Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси заявил на встрече с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, что новой, четвертой программы макроэкономической помощи Греции не будет, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В августе заканчивается третья программа помощи объемом 86 миллиардов евро. Оппозиция в Греции считает, что правительство Ципраса ведет к четвертой программе. Московиси перед встречей с премьером выступил в парламенте Греции и, по его словам, разъяснил, что четвертой программы помощи не будет.

"Нет четвертой программы для Греции. Не может быть, не будет. То, что будет, - это совершенно другое", - сказал Московиси.

По его словам, сохранится надзор за ситуацией в экономике, и этот вопрос он обсуждал с греческим министром финансов Эвклидом Цакалотосом.

"Теперь Греция является обычной страной в еврозоне, с европейским семестром, у вас будут обычные процедуры. Когда страна находится под надзором Еврогруппы, требуется всего 5 минут, без переговоров, просто чтобы убедиться, что обязательства выполняются", - сказал Московиси.

Ципрас со своей стороны заявил, что гражданам Греции будет трудно понять и почувствовать изменения после восьми лет тяжелых жертв.

"Но это правда, что Греции удалось успешно завершить последнюю программу. Это историческое изменение. Я считаю, что люди начнут ощущать изменения день ото дня. Однако самым важным фактом для Греции является то, что отныне избранные правительства будут иметь право выбирать пути и средства достижения своих целей в наших совместных европейских решениях. Это очень важное изменение", - сказал премьер Греции.

Ципрас поблагодарил Московиси и Еврокомиссию за вклад в успешное завершение третьей программы спасения.Премьер сказал, что Греция отпразднует завершение 20 августа программы помощи. "Но на следующий день мы продолжим работать и сражаться", - сказал премьер.

Как сообщили РИА Новости источники в кабинете, 21 августа планируются мероприятия с участием председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и лидеров нескольких государств, а в конце августа пройдет большой концерт в связи с выходом из программы помощи.