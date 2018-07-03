Ураган "Фабио" у мексиканских берегов усилился
Ураган "Фабио" в Тихом океане у берегов Мексики усилился до второй категории, сообщает Национальная метеорологическая служба страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По ее данным, ураган находится примерно в тысяче километров от берегов штата Южная Нижняя Калифорния. В ближайшее время стихия может усилиться до третьей категории.
Сейчас скорость ветра внутри "Фабио" составляет 165 километров в час с порывами до 205 километров в час.
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 км/час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 км/час.
Если скорость ветра превысит 150 км/час, то категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая "опасная" категория, присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 км/час.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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