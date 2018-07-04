Названы возможные темы переговоров Путина и Трампа

Вопрос борьбы с международным терроризмом, возможно, будет обсуждаться на переговорах в Хельсинки российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, сказал заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Думаю, что этот вопрос они не обойдут, потому что это одна из самых актуальных сейчас проблем", - сказал Сыромолотов российским журналистам в Мадриде.

Российско-американский саммит в Хельсинки намечен на 16 июля. В Кремле сообщили, что на встрече лидеры двух стран намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня.

Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Год назад Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.