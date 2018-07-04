УЕФА возобновляет расследование сумасшедших трансферов "ПСЖ"

Председатель Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) принял решение направить дело в отношении "ПСЖ" на пересмотр в Следственную палату ИФКК, сообщает пресс-служба организации, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Ранее следователь ИФКК принял решение закрыть производство, которое было начато 1 сентября 2017 года.

Французский клуб сразу же отреагировал на сообщение УЕФА о возобновлении расследования нарушений финансового fair-play. Предыдущее было прекращено 13 июня этого года.

"Клуб сообщает, что в последние дни успешно выполнил большое количество предписаний в соответствии с решением ИФКК и что будет продолжать это делать. Как и было ранее, клуб готов предоставить любую информацию, которую запросит УЕФА", - говорится в сообщении "ПСЖ".

Напомним, "ПСЖ" в летнее трансферное окно заплатил рекордные в истории футбола 222 миллиона евро за форварда Неймара. Помимо этого, клуб усилился защитниками Дани Алвесом и Юри Берчиче, а также нападающим Килианом Мбаппе.

Ранее в СМИ распространили слова главы УЕФА Александра Чеферина о том, что, в случае подтверждения нарушения правил финансового fair play, французский клуб будет отстранен от еврокубков. Однако позже пресс-служба организации заявила, что Чеферин такого не говорил.