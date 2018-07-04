Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира по футболу
Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата мира по футболу в России, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
6 июля в Нижнем Новгороде сыграют сборные Уругвая и Франции (17:00 мск). В этот же день в Казани встретятся сборные Бразилии и Бельгии (21:00). 7 июля в Самаре матч 1/4 финала проведут команды Швеции и Англии (17:00), а в 21:00 в Сочи сыграют сборные России и Хорватии.
В полуфинале победитель матча Уругвай - Франция 10 июля в Санкт-Петербурге (21:00) встретится с сильнейшим в противостоянии Бразилия - Бельгия, а победитель встречи Россия - Хорватия 11 июля в Москве на стадионе "Лужники" (21:00) сыграет с лучшим в паре Швеция - Англия.
Финал чемпионата мира состоится 15 июля в Москве на стадионе "Лужники" (18:00), матч за третье место пройдет днем ранее в Санкт-Петербурге (17:00).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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