В шведском Эребру произошла стрельба - ОБНОВЛЕНО
03:45
Три человека пострадали в результате стрельбы в городе Эребру, расположенном в 200 километрах от Стокгольма. Об этом говорится в сообщении городской полиции для прессы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости..
"Трое мужчин доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Двое в возрасте 20 лет, и личность третьего пока не установлена. Двое ранены серьезно, у третьего легкое ранение. Двое, личности которых установлены, известны в полиции", - говорится в сообщении полиции.
Поясняется, что информация о стрельбе поступила в 22.00. Полиция пока никого не задержала и не располагает информацией о том, что стало поводом для инцидента.
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03:41
В результате стрельбы в городе Эребру в 200 километрах от Стокгольма пострадали люди. Об этом говорится в сообщении полиции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Информация об инциденте поступила в 22.00. По словам очевидцев, в стрельбе участвовали несколько человек.
Полиция пока никого не задержала и не располагает информацией о том, что стало поводом для инцидента.
Трое пострадавших доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.
"Двое в возрасте 20 лет, и личность третьего пока не установлена. Двое ранены серьезно, у третьего легкое ранение. Двое, личности которых установлены, известны в полиции", - говорится в сообщении полиции.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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