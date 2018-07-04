В Таиланде к найденным в пещере детям тянут свет и телефонные провода - ВИДЕО

4 июля 2018 11:52

Поставить точку в истории, которую называют не иначе как чудом, сейчас пытаются в Таиланде. Там ищут варианты, которые позволят вывести на поверхность 12 юных футболистов и их тренера, передает Day.Az со ссылкой на НТВ. Почти 10 дней они провели в затопленной пещере. Многие уже не верили, что пропавших найдут живыми.

Напуганные, истощенные, но живые. Этого момента 12 мальчишек и их тренер ждали больше недели. В кромешной темноте промокшие и замерзшие, без еды и питьевой воды сидели на уступе. Счет времени группа давно потеряла.

Помощь уже близко. Вслед за двумя британскими ныряльщиками, которые и нашли пропавших, по узким извилистым проходам пещеры к группе пробиваются около тысячи человек - военные, ныряльщики, спелеологи, врачи.

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В Таиланде к найденным в пещере детям тянут свет и телефонные провода

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