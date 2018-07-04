В Стамбуле вспыхнул сильный пожар на текстильной фабрике

4 июля 2018 12:02

В Стамбуле на одной из текстильных фабрик вспыхнул пожар, сообщают в среду турецкие СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщается, что на место инцидента прибыли бригады пожарных и спасателей.

В настоящее время ведутся работы по локализации пожара.

О причине пожара не сообщается. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

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