В Армении коррупционер назначен на высокую должность

4 июля 2018 12:24

Армянская газета "Жаманак" пишет, что неоднократно обращалась к проводимой в Комитете государственных доходов (КГД) Армении позорной кадровой политике, которая все еще продолжается, передает Day.Az со ссылкой на aysor.am.

"Известный всем в системе, имеющий славу серьезного коррупционера Арсен Галстян назначен руководителем отдела борьбы с контрабандой Сюникского региона. При этом Арсен Галстян принадлежит к числу тех коррумпированных лиц, которые были отстранены бывшим председателем КГД, бывшим начальником Контрольной службы президента Сержа Саргсяна - Овиком Овсепяном. Овик Овсепян сразу после назначения руководителем КГД уволил Галстяна. Арсен Галстян в прошлом считался ставленником Карена Хачатряна - печально известного брата бывшего председателя КГД Гагика Хачатряна.

По нашим сведениям, работники таможни Сюника уже пишут заявления об уходе с работы", - отмечает издание.

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