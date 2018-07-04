В Индонезии снова затонул паром, десятки погибших
4 июля 2018 12:18 131
В Индонезии недалеко от индонезийского острова Сулавеси 31 человек затонул в результате аварии на пароме, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Три человека считаются пропавшими без вести. Когда паром начал тонуть, капитан направил судно к берегу. До него было порядка 300 метров.
Руководитель спасательной операции сообщил, что в момент аварии на борту находились 164 пассажира и члена экипажа, 130 человек удалось обнаружить и спасти. Поиск еще троих продолжается.
Судно перевозило не только пассажиров, но и автомобили, в том числе грузовики. Оно должно было переправить людей с острова Сулавеси к острову Селаяр. Инцидент произошел, когда поднялись высокие волны и сильный ветер.
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