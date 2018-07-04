Стрельба на школьной площадке в США, есть погибший

4 июля 2018 13:19

Один человек скончался после стрельбы на школьной площадке в городе Оверленд-Парк (штат Канзас). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию, передает Day.Az.

Сигнал о стрельбе поступил на телефон экстренных служб во вторник около 09.00 по местному времени. Прибывшие на место полицейские и медики обнаружили двух раненых мужчин на игровой площадке рядом со школой. Пострадавшие были доставлены в местную больницу в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями. Нападавший скрылся с места преступления на похищенном автомобиле.

"Один из пострадавших скончался, другой все еще находится в критическом состоянии", - сообщила полиция в Twitter.

Полиция также проинформировала о задержании подозреваемого в причастности к преступлению. По данным телеканала KCTV, это 32-летний житель Канзаса Энтони Дэвид Грейбл (Anthony David Grable).

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