Роухани: Иран не выйдет из СВПД, если будет получать выгоду из соглашения

Тегеран не выйдет из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе при условии, если страна сможет получать из него выгоду, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы останемся в соглашении, мы не выйдем из СВПД при условии, если сможем получать из него выгоду", - сказал Роухани журналистам после переговоров с австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом.

Он отметил, что если другие участники соглашения смогут обеспечивать интересы Тегерана, он останется в сделке и без США. Роухани также подчеркнул, что все оставшиеся участники СВПД продемонстрировали сильную политическую волю.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

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