Siri перебила министра обороны Великобритании - ВИДЕО

Голосовой помощник Siri прервал заседание в палате общин парламента Великобритании, среагировав на слово "Сирия", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел во время выступления министра обороны Гэвина Уильямсона. Он говорил о борьбе с терроризмом и упомянул Сирийскую республику.

"Вот что я нашла в интернете по запросу "Сирия". Сирийская демократическая армия, которую поддерживает..." - немедленно среагировала Siri в его смартфоне.

Уильямсон засмеялся и отметил, что человека редко перебивает его собственный мобильный телефон. Министр убрал его в карман и после того, как в зале затих смех, продолжил речь.

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