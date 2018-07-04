В Канаде женщина напала с ножом на пассажиров автобуса

4 июля 2018 18:44

Четыре человека пострадали в результате нападения женщины с ножом в канадском городе Брамптон в провинции Онтарио, сообщила полиция, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в городском автобусе во вторник вечером. Молодая женщина напала на пассажиров автобуса. Все пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизням нет.

По данным телеканала CTV, женщина, совершившая нападение, задержана, ей предъявлены обвинения в покушении на убийство четырех человек. Мотивы нападавшей неизвестны.

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