В Канаде женщина напала с ножом на пассажиров автобуса

Четыре человека пострадали в результате нападения женщины с ножом в канадском городе Брамптон в провинции Онтарио, сообщила полиция, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в городском автобусе во вторник вечером. Молодая женщина напала на пассажиров автобуса. Все пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизням нет.

По данным телеканала CTV, женщина, совершившая нападение, задержана, ей предъявлены обвинения в покушении на убийство четырех человек. Мотивы нападавшей неизвестны.