В Александрии нашли гигантский загадочный гроб

Египетские археологи нашли в Александрии огромный саркофаг из черного гранита, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Захоронение относится к Птолемеевскому периоду в истории Древнего Египта, который длился с 332 года до нашей эры по 30 год нашей эры, пишет Khaleej Times со ссылкой на представителя Верховного совета древностей Египта.

Саркофаг обнаружили при раскопках в районе Сиди Габер на глубине пяти метров. Это один из самых крупных саркофагов, найденных в Александрии: высота составляет 185 сантиметров, длина - 265, и ширина - 165 сантиметров. Также специалисты установили, что его еще ни разу не вскрывали и неизвестно, что находится внутри. Вместе с саркофагом обнаружена голова из алебастра, которая, вероятно, изображала похороненного в могиле мужчину.

Ранее сообщалось, что в ступенчатой пирамиде Джосера нашли статую бога Осириса. Ее обнаружили в небольшом отверстии между каменными блоками фасада, когда специалисты расчищали щель от мусора и завалов. Статуя достигает 63 сантиметра в высоту и 15 сантиметров в самой широкой части.