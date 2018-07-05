На юге Китая разбился самолет–амфибия

Один человек погиб, еще один пропал без вести в результате крушения небольшого самолета-амфибии в провинции Хайнань на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в среду в городе Ваньнин во время тренировочного полета, передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости. На борту самолета, который принадлежал туристической компании, находились два пилота.

Спасатели извлекли из воды тело одного из пилотов, поиски второго продолжаются, причины аварии выясняются.