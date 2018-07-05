Главным тренером сборной Аргентины может стать Гвардиола
Ассоциация футбола Аргентины (AFA) планирует пригласить главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу на пост наставника национальной команды, сообщает ТАСС.
По информации TN, руководство федерации намерено предложить специалисту контракт с зарплатой $12 млн в год. Отмечается, что половину суммы будет платить AFA, а вторую - группа бизнесменов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Под руководством нынешнего главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли национальная команда дошла до стадии 1/8 финала чемпионата мира 2018 года в России, где проиграла Франции со счетом 3:4. На групповом этапе южноамериканцы сыграли вничью с Исландией (1:1), разгромно проиграли Хорватии (0:3) и обыграли Нигерию (2:1).
Контракт Сампаоли рассчитан до 2021 года. Если федерация решит расторгнуть соглашение до старта Кубка Америки - 2019, специалист получит компенсацию в размере $20 млн.
Ранее сообщалось, что Сампаоли обсудит условия своей отставки с поста главного тренера сборной Аргентины с руководителем Ассоциации футбола AFA Клаудио Тапией.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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