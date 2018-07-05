В полиции Лас-Вегаса отреагировали на новые детали убийства Тупака

В полиции Лас-Вегаса отреагировали на информацию о предполагаемом убийце рэпера Тупака Шакура. Об этом сообщил журналист телеканала Fox5 Vegas Адам Гербетс в своем твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее бывший гангстер Дуэйн Кит Дэвис, также известный как Киф Ди, заявил, что Тупака убил его собственный племянник Орландо "Baby Lane" Андерсон.

Полиция Лас-Вегаса сообщила, что осведомлена о заявлениях Кифа Ди. Там добавили, что в связи с этим вновь вернулись к рассмотрению дела об убийстве исполнителя.

"Сообщения о том, что скоро будет выпущен ордер на арест, не соответствую действительности. Дело об убийстве до сих пор открыто", - говорится в сообщении.

Сам предполагаемый убийца рэпера погиб в перестрелке в Лос-Анджелесе в 1998 году, спустя два года после смерти Тупака.