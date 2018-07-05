Полиция задержала забравшуюся на статую Свободы женщину

Полицейские смогли добраться до женщины, забравшейся на статую Свободы в Нью-Йорке, и задержать ее. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, провоохранители пытались поговорить с женщиной, однако она отказалась уходить. На протяжении двух часов она ходила по периметру постамента статуи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Позднее полицейские с помощью веревок и страховки смогли задержать ее и спустить на землю.

Женщина выступала против разделения родителей и детей среди мигрантов на границе. Она взобралась на статую после организованной акции движения "Rise and Resist", которые требовали расформировать иммиграционную и таможенную полицию США.

В "Rise and Resist" отрицали причастность женщины к ним, но позднее отметили, что ее действие не было частью акции.