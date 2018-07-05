Забавная разборка двух военных, не поделивших танк, попала на камеры - ВИДЕО

Двое мужчин, находящихся по разные стороны танка, несколько дней назад были запечатлены неизвестным очевидцем происшествия, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Пожилой американец потребовал от сидящего в танке молодого человека по имени Артур, немедленно покинуть боевую машину. Аргументируя тем, что он является отцом, престарелый джентльмен несколько раз указал непослушному сыну, куда ему нужно спуститься. Но молодой человек, не признав родственных связей с мужчиной, напомнил ему о своей более выгодной позиции.

Видеоролик с забавным противостоянием американских военных, был опубликован 30 июня на странице развлекательного сообщества в Facebook. Судя по комментариям, оставленным пользователями к необычному сюжету, пожилой мужчина действительно не является отцом упрямому молодому человеку, но, как выяснилось позднее, имеет статус командира, а Артур является его подчинённым, что добавило бо́льшей странности необычному инциденту.

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