Жители США отпраздновали 242-й День независимости - ВИДЕО

В крупных американских городах по всей стране состоялись парады, концерты и праздничные салюты, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как известно, в 1776 году в Филадельфии, штат Пенсильвания, на заседании Континентального конгресса представителей североамериканских колоний было принято решение начать процесс отделения США от Великобритании.

Документ был составлен Томасом Джефферсоном. Подпись под ним поставили секретарь заксобрания США Чарльз Томпсон и его президент Джон Хэнкок. 4 июля декларация была распечатана и распространена среди населения.

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