В Мраморном море столкнулись два грузовых судна
5 июля 2018 10:33 142
В Мраморном море столкнулись два грузовых судна - "Gammagas" и "Ersoylar". Об этом пишут в четверг турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сообщается, что в результате столкновения грузовых судов ни кто не пострадал, но при этом на корпусах двух судах появились небольшие трещины.
После столкновения суда были отбуксированы в доки для ремонта.
О других деталях инцидента ничего не сообщается.
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