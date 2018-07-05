В Мраморном море столкнулись два грузовых судна - "Gammagas" и "Ersoylar". Об этом пишут в четверг турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что в результате столкновения грузовых судов ни кто не пострадал, но при этом на корпусах двух судах появились небольшие трещины.

После столкновения суда были отбуксированы в доки для ремонта.

О других деталях инцидента ничего не сообщается.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook