В Мраморном море столкнулись два грузовых судна

5 июля 2018 10:33

В Мраморном море столкнулись два грузовых судна - "Gammagas" и "Ersoylar". Об этом пишут в четверг турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что в результате столкновения грузовых судов ни кто не пострадал, но при этом на корпусах двух судах появились небольшие трещины.

После столкновения суда были отбуксированы в доки для ремонта.

О других деталях инцидента ничего не сообщается.

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