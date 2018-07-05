Китай обвинил США в "психологическом терроре"

Угрозы США ввести повышенные пошлины в отношении Китая и других торговых партнеров - это "психологический террор", заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, введение повышенных пошлин Вашингтона ударит по глобальным производственным цепочкам.

"США открывают огонь по всему миру, также как и по самим себе", - добавил Гао Фэн.

Он отметил, что Пекин "не опустит голову перед угрозами и шантажом, также будет непоколебима его решительность по защите свободной торговли и международного механизма международной торговли".

"Китай будет сообща со всем мировым сообществом решительно противостоять отсталому, вышедшему из моды, малоэффективному протекционизму и политике односторонних действий, будет прилагать максимум усилий для защиты стабильности и устойчивости международной торговой среды", - подчеркнул Гао Фэн.

Также он призвал все страны принять решительные действия в отношении торговой политики США.

Торговые отношения США и КНР

В начале апреля США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут ввести импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.

В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США.

В мае стороны договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят вводить взаимные пошлины. Однако позднее выяснилось, что прийти к согласию в торговых вопросах пока не удалось, и Вашингтон анонсировал новые пошлины.

В середине июня США ввели 25-процентную пошлину на товары из КНР, это затронуло примерно десятую часть китайского импорта в Америку. Новые сборы коснутся импорта китайских товаров, которые содержат индустриально значимые технологии, на сумму 50 миллиардов долларов. Пошлины начнут взимать с 6 июля.

Китай, в свою очередь, сразу же объявил, что введет 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Таможенная пошлина начнет частично действовать также с 6 июля.

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