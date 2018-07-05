Брата Сержа Саргсяна силой привели в полицию, племянника задержали
5 июля 2018 10:43 210
Служба национальной безопасности Армении подвергла приводу брата экс-президента Армении Сержа Саргсяна - Александра Саргсяна. об этом сообщает новостная служба "Оракарг" Общественной телекомпании Армении, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Сообщается, что задержан также сын Александра Саргсяна - Айк Саргсян. Отмечается, что СНБ вынесла из дома Александра Саргсяна несколько пакетов, в которых было также оружие.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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