Брата Сержа Саргсяна силой привели в полицию, племянника задержали

5 июля 2018 10:43

Служба национальной безопасности Армении подвергла приводу брата экс-президента Армении Сержа Саргсяна - Александра Саргсяна. об этом сообщает новостная служба "Оракарг" Общественной телекомпании Армении, передает Day.Az со ссылкой на армянские  СМИ.

Сообщается, что задержан также сын Александра Саргсяна - Айк Саргсян. Отмечается, что СНБ вынесла из дома Александра Саргсяна несколько пакетов, в которых было также оружие.

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