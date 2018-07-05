Брата Сержа Саргсяна силой привели в полицию, племянника задержали

Служба национальной безопасности Армении подвергла приводу брата экс-президента Армении Сержа Саргсяна - Александра Саргсяна. об этом сообщает новостная служба "Оракарг" Общественной телекомпании Армении, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Сообщается, что задержан также сын Александра Саргсяна - Айк Саргсян. Отмечается, что СНБ вынесла из дома Александра Саргсяна несколько пакетов, в которых было также оружие.