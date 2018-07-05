Попутчик, опаздывающий на автобус, пережил не самые приятные моменты в своей жизни - ВИДЕО

Мотоциклист решил помочь мужчине, бегущему на автобусную остановку в окрестностях города Чандлер (штат Аризона, США) и предложил подвезти его, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Байкер предложил попутчику доехать "с ветерком" до остановки, мужчина согласился. Заняв место на двухколёсном транспортном средстве, вместо шлема, имея на голове кепку, американец через несколько мгновений был доставлен до остановки, но без головного убора.

Со слов мотоциклиста, его попутчик по всей видимости первый раз совершил подобный экстремальный заезд на скорости 110 км/ч. Но тем не менее, лишившись кепки, мужчина остался признательным мотоциклисту за оказанную помощь.

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