В Турции начата масштабная спецоперация по всей стране
5 июля 2018 11:25 406
Полиция Турции проводит рейды во всех 81 провинциях страны. Об этом пишут в четверг турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сообщается, что в рамках рейдов в целом задержано 1314 человек, среди которых имеются наркоторговцы и члены террористической организации "FETÖ".
В сообщении отмечается, что в рамках рейдов было также изъято 10 единиц огнестрельного оружия.
О других деталях операции не сообщается.
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