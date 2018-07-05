В Турции начата масштабная спецоперация по всей стране

Полиция Турции проводит рейды во всех 81 провинциях страны. Об этом пишут в четверг турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что в рамках рейдов в целом задержано 1314 человек, среди которых имеются наркоторговцы и члены террористической организации "FETÖ".

В сообщении отмечается, что в рамках рейдов было также изъято 10 единиц огнестрельного оружия.

О других деталях операции не сообщается.

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