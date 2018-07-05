Преступник с ножом напал на полицейского в США и был застрелен - ВИДЕО

Полицейское управление США опубликовала видео происшествия, случившегося в Атлантик-Сити еще 22 июня, когда сотрудники органов правопорядка приехали по вызову на место ДТП, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Внезапно к одному из инспекторов подошел чернокожий мужчина и напал на него с ножом. Два полицейских молниеносно отреагировали и произвели в преступника несколько выстрелов.

Нападающим оказался 30-летний безработный по имени Тимати, позже он скончался в местной больнице от полученных ранений. О мотивах, побудивших его напасть на полицейского не сообщается.

В свою очередь, раненый инспектор получил необходимую медицинскую помощь и сейчас находится в отпуске.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

