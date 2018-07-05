Гроза и молнии повредили десятки домов во Франции - ВИДЕО
Жители Франции пережили самую страшную ночь в своей жизни. Шторм невиданной силы обрушился на центральную и юго-западную части страны. Без света там остались 200 тысяч домов. Ночное небо сверкало как стробоскоп. А днем люди в десятках коммун боялись даже выйти на улицу из-за града: льдины пробивали стекла авто и ломали черепицу на крышах. Аномальные осадки и в Африке, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Юг континента покрыл слой снега в десять сантиметров. Дороги в Кейптауне замело, а на некоторых горных трассах даже пришлось перекрывать движение. И необъяснимое явление, сейчас замечают в разных точках планеты.
В небе появляются идеально ровные и симметричные квадратные облака, что в принципе невозможно по законам природы. Ученые сейчас изучают этот феномен.
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