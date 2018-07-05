"Мышь-Неймар" вызвала фурор в Сети - ВИДЕО

Мышь, катающаяся по полу перед котом на видео, стала популярной в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.



Многие пользователи увидели в этом моменте схожесть с действиями форварда сборной Бразилии Неймара на ЧМ-2018.



На видео мышь сначала неподвижно лежит, а затем укатывается от кота, который не успел понять, что происходит. Болельщики считают, что Неймар в последних матчах катался по полю похожим образом.

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